Immofinanz, tut es schon wieder!

Die technische Analyse der Immofinanz-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft derzeit bei 18,45 EUR, was die Aktie mit einem Abstand von +15,72 Prozent zum Handelskurs von 21,35 EUR positiv bewertet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 20,91 EUR, was einer Differenz von +2,1 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating auf Basis beider Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Immofinanz liegt aktuell bei 78,57 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und die Aktie als "Schlecht" einstuft. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird Immofinanz weder als überkauft noch -verkauft bewertet, was ein "Neutral"-Rating ergibt. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, obwohl in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Die Analyse aus den sozialen Medien ergibt 0 "Schlecht"- und 9 "Gut"-Signale, was insgesamt zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In den letzten Wochen wurde bei Immofinanz eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Diese negative Entwicklung wird mit "Schlecht" bewertet, während die Stärke der Diskussion neutral eingestuft wird. Zusammengefasst erhält Immofinanz für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.