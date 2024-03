Immofinanz löst Jubelsturm aus!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Immofinanz deutlich zum Negativen verändert. Dies basiert auf einer Auswertung der Diskussionen in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. Daher wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. Allerdings war in Bezug auf die Stärke der Diskussion eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Immofinanz derzeit bei 19,07 EUR verläuft und der Aktienkurs selbst bei 22,45 EUR aus dem Handel ging, was einer positiven Abweichung von +17,72 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 21,4 EUR erreicht, was einer Differenz von +4,91 Prozent entspricht und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Immofinanz-Aktie derzeit als überverkauft bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Analyse der RSIs als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Immofinanz diskutiert. Allerdings zeigt sich in den letzten ein, zwei Tagen eine vermehrte negative Kommunikation, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt. Dennoch wurden vor allem "Gut" Signale im Vordergrund der Diskussionen identifiziert, wodurch Immofinanz auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.