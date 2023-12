Immofinanz im Check!

Die Immofinanz-Aktie wird derzeit positiv bewertet, basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren. Der Kurs liegt 6,4 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 19,38 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Tage. Die charttechnische Bewertung für beide Zeiträume fällt daher positiv aus.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Signale, da die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 15, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 32,44 liegt, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt erhält die Immofinanz-Aktie daher eine gute Bewertung auf Basis des RSI.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigen hingegen keine signifikanten Ausschläge. Die Aktie wird daher insgesamt neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien zeigt hingegen eine überwiegend positive Stimmung in den letzten Wochen. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion größtenteils positiv, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt.

Insgesamt wird die Immofinanz-Aktie aufgrund der verschiedenen Indikatoren und des Anleger-Sentiments positiv bewertet.