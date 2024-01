Immofinanz Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Aktuell wird der RSI-Wert der Immofinanz mit 13,33 als überverkauft eingestuft, was als "Gut" signalisiert wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), zeigt sich ein Wert von 10, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, und auch hier wird die Einstufung als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für die RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber der Immofinanz. Statistische Auswertungen zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen in der Kommunikation, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut" führt.

Bei der Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet zeigt sich, dass die Immofinanz eine geringere Aktivität verzeichnet, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen verzeichnet kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Immofinanz mit 21,35 EUR derzeit um +10,39 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Distanz zum GD200 mit +23,41 Prozent bewertet, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung für die Aktie führt.