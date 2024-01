Immofinanz Aktie: Das ist beeindruckend!

Die technische Analyse der Immofinanz-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 17,59 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 21,05 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +19,67 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 19,6 EUR, was einer Abweichung von +7,4 Prozent entspricht, und auch hier erhält die Immofinanz-Aktie ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 52,63 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Immofinanz weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt hingegen, dass die Immofinanz überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Trotzdem beschäftigte sich der Markt in den vergangenen Tagen mehrheitlich mit den negativen Themen rund um Immofinanz, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch zeigen analytische Untersuchungen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Immofinanz, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt.