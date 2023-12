Immofinanz Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Die Immofinanz weist aktuell einen RSI-Wert von 10,48 auf, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. In ähnlicher Weise ergibt die Betrachtung des RSI über 25 Tage (RSI25) einen Wert von 23, was ebenfalls auf eine überverkaufte Position hindeutet. Insgesamt wird die Immofinanz-Aktie auf Basis des RSI als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Immofinanz-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 16,96 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 20,8 EUR weicht somit um +22,64 Prozent ab, was charttechnisch gesehen als "Gut" bewertet wird. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 18,98 EUR liegt der letzte Schlusskurs mit einem Plus von +9,59 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung rund um die Immofinanz wurde in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab, dass in diesem Zeitraum hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Zudem wurden 6 Gut- und 2 Schlecht-Signale aus den berechenbaren Anleger-Stimmungssignalen herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"- und einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung der Immofinanz-Aktie auf Basis der Sentiments und des Buzz im Internet.