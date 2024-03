Immofinanz Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Immofinanz in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch völlig unbeachtet bleibt. Dies führt zu einem insgesamt "Neutral"-Rating.

In technischer Hinsicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Immofinanz-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 18,69 EUR. Der letzte Schlusskurs (21,05 EUR) weicht also um +12,63 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 21,23 EUR, sodass der letzte Schlusskurs nur um -0,85 Prozent abweicht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält die Immofinanz-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Immofinanz-Aktie liegt momentan bei 66,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 57,89, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Immofinanz-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Zusätzlich ergaben sich aus dieser Analyse 0 Schlecht- und 7 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Anleger-Stimmung.