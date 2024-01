Immofinanz Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Immofinanz Aktie wird in einer aktuellen technischen Analyse untersucht. Der Kurs liegt derzeit bei 21,35 EUR, was einen Abstand von +10,39 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Im Vergleich dazu zeigt die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage einen Abstand von +23,41 Prozent zum GD200, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit wird die Aktie insgesamt für beide Zeiträume charttechnisch als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeigt für die Immofinanz einen aktuellen Wert von 13,33, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 10, was ebenfalls als Signal für eine überverkaufte Situation interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei die Diskussion an neun Tagen von positiven Themen geprägt war. An einem Tag dominierte hingegen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen zur Immofinanz. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" basierend auf dem Anleger-Sentiment. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Veränderung mit deutlich weniger Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen und wird daher als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung auf Grundlage dieser Analyse.