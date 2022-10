Immofinanz-Aktie: Offensive mit Stop Shop geht weiter!

Mit der Marke Stop Shop bietet der österreichische Immobilienkonzern Immofinanz Einzelhandelszentren in Zentral- und Osteuropa. Nun hat man einen Standort ausgebaut. Wie Immofinanz am Donnerstag mitteilte, habe man den Stop Shop im kroatischen Ludbreg erweitert. Demnach wurde die Nutzfläche des Retail Parks in den letzten Monaten von circa 3.000 auf mehr als 6.000 Quadratmeter verdoppelt. Damit finden vor Ort nun… Hier weiterlesen