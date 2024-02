Immofinanz Aktie: Lieber erstmal halten!

Die technische Analyse der Immofinanz-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 18,38 EUR liegt. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 21,6 EUR (+17,52 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 20,81 EUR, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht, da der letzte Schlusskurs nur um 3,8 Prozent darüber liegt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Immofinanz waren. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich jedoch vermehrt negative Themen in den Diskussionen gezeigt, was zu einer heutigen Einschätzung der Aktie als "Neutral" führt.

Die Diskussionintensität über Immofinanz in den sozialen Medien war langfristig unterdurchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung negativ, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Immofinanz-Aktie liegt bei 54,55, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, beläuft sich auf 36 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit für die Immofinanz-Aktie ein insgesamt neutrales Rating basierend auf verschiedenen technischen Analysen und dem Anleger-Sentiment.