Immofinanz Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

In den letzten zwei Wochen wurde die Immofinanz von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Redaktion hat dies bei der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen festgestellt, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit dem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus waren die Themen rund um die Immofinanz in den letzten Tagen überwiegend positiv. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Darüber hinaus wurden 7 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Immofinanz-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 17,91 EUR, während der aktuelle Kurs bei 21,6 EUR liegt, was eine Abweichung von +20,6 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 20,04 EUR liegt mit einem Abstand von +7,78 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Immofinanz-Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Immofinanz-Aktie überverkauft ist, sowohl in den letzten 7 Tagen (Wert: 23) als auch in den letzten 25 Handelstagen (Wert: 24,59). Somit erhält das Unternehmen auch in Bezug auf den RSI ein "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse eine positive Einschätzung der Immofinanz-Aktie, sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung als auch aus charttechnischer und RSI-Sicht.