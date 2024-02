Immofinanz Aktie: Abwarten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Immofinanz wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt 78,57 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Immofinanz momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf der 25-Tage-Basis ist die Immofinanz jedoch weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht eine insgesamt besonders negative Anleger-Stimmung in Bezug auf die Immofinanz. Positive Themen standen zwar in den letzten Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, dennoch wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, basierend auf einer Analyse von 0 Schlecht- und 9 Gut-Signalen.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Immofinanz verläuft momentan bei 18,45 EUR, was die Aktie mit einem Abstand von +15,72 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 21,35 EUR als "Gut" einstuft. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 20,91 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Immofinanz auf Basis der technischen Analyse daher als "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschiebung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei der Immofinanz festgestellt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf das Sentiment. Die Stärke der Diskussionen in den sozialen Medien hingegen wird als "Neutral" bewertet. Zusammengefasst erhält die Immofinanz daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium.