Immobiliensuche im Umland spart mehrere Tausend Euro

Berlin (ots) -Eine aktuelle Auswertung von ImmoScout24 zeigt, wie sich die Angebotskauf- und mietpreise für Wohnungen je nach Entfernung zum Stadtzentrum der sieben Metropolen unterscheiden:- Mehr Angebot, deutliche Ersparnis: Das Ausweiten des Suchradius in das Umland von Metropolen kann sich für Immobiliensuchende lohnen.- In einem Radius von bis zu 30 Kilometer um den Stadtkern sinkt die durchschnittliche Angebotsmiete um rund 19 Prozent. Der angebotene Kaufpreis sinkt bis zu 28,5 Prozent.- Düsseldorf, Hamburg und München verzeichnen im Radius von bis zu 30 Kilometern sogar mehr als 20 Prozent geringere Angebotsmieten und bis zu 45 Prozent niedrigere Kaufpreise im Angebot.Die aktuelle Entfernungsanalyse von ImmoScout24 zeigt, dass im Umland der Metropolen nicht nur mehr, sondern auch günstigeres Angebot zu finden ist. Für die Auswertung wurde für die sieben Metropolen Deutschlands ein Stadtkern definiert. Für Düsseldorf dient bspw. das Rathaus und für Berlin das Brandenburger Tor als Ausgangspunkt. Ausgehend von diesen Stadtkernen werden die Angebotskauf- und -mietpreise in einem Radius von 15 bis 100 Kilometer analysiert. Im Radius von 15 Kilometern um das Düsseldorfer Rathaus, beträgt der durchschnittliche Angebotskaufpreis für Eigentumswohnungen rund 5.305 Euro pro Quadratmeter. Im Vergleich dazu können Immobilienkäufer:innen im Umkreis von 16 bis 30 Kilometer um den Stadtkern bereits eine Menge an Kapital sparen: Bei einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 2.911EUR beträgt die Ersparnis hier rund 45 Prozent. Damit bietet Düsseldorf das größte Sparpotenzial im Radius von 30 Kilometern, zu dem auch Städte wie Solingen und Oberhausen zählen. Eine repräsentative Umfrage und Daten-Analyse von ImmoScout24 (https://www.immobilienscout24.de/unternehmen/news-medien/news/default-title/zwei-drittel-der-deutschen-zieht-es-aufs-land/) aus dem März diesen Jahres zeigte bereits, dass zwei Drittel der Deutschen darüber nachdenken in das Umland der Metropolen zu ziehen."Für das Umland der Metropolen spricht nicht nur mehr Ruhe und die Nähe zur Natur, sondern auch die Auswahl und Verfügbarkeit von deutlich günstigeren Immobilien. Angesichts der gestiegenen Zinsen und den hohen Finanzierungskosten ist das ein nicht zu unterschätzender Faktor. Außerhalb der Stadtzentren fallen die Angebotspreise für Eigentumswohnungen häufig deutlich geringer aus. Es kann sich für Käufer:innen demnach lohnen, den Suchradius entsprechend zu erweitern", erklärt Dr. Gesa Crockford, Geschäftsführerin von ImmoScout24.Angebotskaufpreise im Umkreis von bis zu 30 Kilometer bereits deutlich niedrigerNach Düsseldorf folgen, gemessen am Sparpotenzial im Umkreis von 16 bis 30 Kilometer, Hamburg mit 40,3 Prozent und Frankfurt am Main mit 30,3 Prozent niedrigeren Angebotspreisen im Vergleich zu den Ausgangspunkten Hamburger Rathaus und Frankfurter Römer. Schlusslichter mit dem geringsten Sparpotenzial in diesem Radius bilden Berlin mit 16,4 Prozent und Stuttgart mit 14,2 Prozent geringeren Angebotspreisen. Doch selbst das bedeutet je nach Größenordnung der Wohnung eine Ersparnis von mehreren Zehntausend Euro. Erst im Radius von 51 bis 75 Kilometer bietet Berlin mit 38,3 Prozent ein vergleichbares Sparpotenzial, während Suchende im Radius von bis zu 100 Kilometer um Stuttgart knapp 34 Prozent geringere Angebotskaufpreise vorfinden."Moderne Arbeitsbedingungen, wie das Homeoffice, und eine gute Verkehrsanbindung machen das Leben im Umkreis der großen Städte sehr attraktiv", so Dr. Gesa Crockford. "Käufer:innen, die den Radius ihrer Immobiliensuche auf bis zu 30 Kilometer Entfernung zum Stadtzentrum ausweiten, befinden sich noch in nächster Nähe zur Metropole und können dabei auf bis zu 45 Prozent günstigere Eigentumswohnungen im Angebot treffen."Mietpreise im Umland bringen langfristig ErsparnisAuch bei dem Blick auf die Mietpreise erzielt der Umkreis von 16 bis 30 Kilometern um das Düsseldorfer Rathaus das größte potenzielle Sparpotenzial: Hier ist der Angebotemietpreis durchschnittlich 23,5 Prozent niedriger als im Stadtkern. Im gleichen Radius um den Marienplatz in München fällt die Angebotsmiete 23,0 Prozent niedriger aus. Ersparnis-Potenziale über der 40-Prozent-Marke erreichen einzig Berlin mit 49,0 Prozent und München mit 47,4 Prozent niedrigeren Angebotsmieten im Radius von bis zu 100 Kilometern."Insbesondere in den Metropolen Deutschlands übersteigt die Nachfrage nach Mietwohnungen das Miet-Angebot bei weitem. Für Mieter:innen auf der Suche nach einer neuen Wohnung bedeutet die Ausweitung des Suchradius auf das Umland auch eine Ausweitung des Angebots. Außerdem fallen die Mieten außerhalb der Zentren oft deutlich geringer aus", ergänzt Dr. Gesa Crockford.Das volle Ausmaß einer potenziellen Miet-Ersparnis wird insbesondere bei der langfristigen Betrachtung der zu zahlenden Miete deutlich: Liegt der durchschnittliche Angebotsmietpreis für eine 70-Quadratmeter-Wohnung innerhalb von 15 Kilometern um das Brandenburger Tor in Berlin bei rund 1.019,90 Euro Kaltmiete, kostet eine vergleichbare Wohnung im Umfeld bis zu 30 Kilometer nur 879,90 Euro. Mieter:innen sparen hier pro Monat 140 Euro; im Jahr sogar 1.680 Euro.MethodikFür jede deutsche Metropole wurde ausgehend von einem Wahrzeichen ein Zentrum definiert. Für Berlin dient das Brandenburger Tor als Stadtzentrum, für Düsseldorf und Hamburg jeweils das Rathaus, für Frankfurt am Main der Frankfurter Römer, für Köln der Kölner Dom, für München der Marienplatz und für Stuttgart der Schlossplatz. Vom Zentrum ausgehend wurden verschieden große Radien in den Schritten 0-15, 16-30, 31-50, 51-75 und 76-100 Kilometer definiert und die jeweiligen Angebotsmiet- und -kaufpreise innerhalb dieser Radien ausgewertet. Für die Auswertung wurden alle Wohnungen zur Miete und zum Kauf, die in diesen Radien liegen und im September 2022 auf ImmoScout24 angeboten wurden, berücksichtigt.Über ImmoScout24ImmoScout24 (https://www.immobilienscout24.de/unternehmen/) ist die führende Online-Plattform für Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland. Seit über 20 Jahren revolutioniert ImmoScout24 den Immobilienmarkt. Jeden Monat suchen über 20 Millionen Nutzer:innen auf unserem Online-Marktplatz oder in unserer App ein neues Zuhause oder die passende Gewerbefläche. Deshalb kennen 98 Prozent der Zielgruppe ImmoScout24. Mit seinen digitalen Lösungen schafft der Online-Marktplatz Orientierung und bringt Eigentümer:innen, Makler:innen und Immobiliensuchende erfolgreich zusammen. 