Immobilienrente: Ohne persönliche Beratung geht es nicht

Hamburg (ots) -Die Inflation in Deutschland befindet sich weiter auf einem hohen Niveau. Die Energiekosten steigen. Viele ältere Menschen denken in dieser Situation darüber nach, ihr Einkommen durch eine Immobilienrente aufzubessern. Die WIR WohnImmobilienRente GmbH rät dazu, nicht überstürzt zu handeln und eine persönliche Beratung in Anspruch zu nehmen.Die erste Anlaufstelle für Informationen zur Immobilienrente ist häufig das Internet. Allerdings schätzen Seniorinnen und Senioren ihre eigene Digitalkompetenz deutlich schlechter ein als jüngere Menschen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Branchenverbands "bitkom". Demnach bewerten Personen ab 75 Jahren ihre digitale Kompetenz im Schnitt nur mit der Schulnote 3,9. Der Gesamtdurchschnitt der Bundesbevölkerung liegt bei 3,1.Doch um im Internet vertrauenswürdige Informationen zu finden, ist Digitalkompetenz notwendig. Das gilt umso mehr, wenn es um so wichtige Themen wie die eigene Immobilie und die finanzielle Absicherung im Alter geht. "Es ist anerkannt, dass ältere Menschen in vielen Lebensbereichen besondere Bedürfnisse haben. Das müssen wir natürlich auch berücksichtigen, wenn es um ein so komplexes Angebot wie die Immobilienrente geht", sagt Dr. Georg F. Doll, geschäftsführender Gesellschafter der WIR WohnImmobilienRente GmbH.Das Unternehmen berät zu allen Arten der Immobilienrente - also zur Umkehrhypothek, zur Leibrente, zum Teilverkauf und zu speziellen Seniorenkrediten. Hierbei sei von Anfang an eine persönliche Hilfestellung sinnvoll, sagt Georg F. Doll. "Im ersten Schritt geht es um die klare Formulierung der eigenen Bedürfnisse und Ziele. Die Lösung muss dann eine robuste Regelung für die Zukunft beinhalten. Dabei sollten sich die Menschen auch ehrlich mit der Möglichkeit von finanziellen Engpässen, Gesundheitsrisiken und anderen Veränderungen auseinandersetzen."Einen verständlichen Zugang zum Thema findenJuristische Texte stellen häufig eine Verständnisbarriere dar. Auch die Verträge für Immobilienrenten sind meist umfangreich und erklärungsbedürftig. "Wir gehen mit unseren Kunden die Verträge auf Wunsch Wort für Wort durch, damit alle Fragen geklärt sind, bevor es zur Unterschrift kommt", verspricht Dr. Georg F. Doll.Einen einfachen und verständlichen Einstieg in das Thema bietet das Buch "Die Immobilienrente. Umkehrhypothek / Leibrente / Teilverkauf". Alle Kapitel beinhalten Zusammenfassungen für eilige Leser, Checklisten sowie eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile des jeweiligen Modells.Das Buch "Die Immobilienrente. Umkehrhypothek / Leibrente / Teilverkauf" kostet 6,49 Euro. Es ist über Amazon erhältlich und kann im Buchhandel bestellt werden.Herausgeber: WIR WohnImmobilienRente GmbHZweite Auflage: Juli 2022Taschenbuch, 64 SeitenISBN-13: 978-3755747833Die digitale Version ist für 0,99 Euro bei Amazon erhältlich.Über Immorente.de:Immorente.de ist das Onlineportal der WIR WohnImmobilienRente GmbH. Es richtet sich an Menschen, die älter als 65 Jahre sind und vom Wert ihrer selbstgenutzten Immobilie profitieren möchten. Ihnen bietet die WIR WohnImmobilienRente GmbH persönliche Beratung und Angebote für die Leibrente, den Teilverkauf, die Umkehrhypothek sowie Immobiliendarlehen. Damit ist die WIR WohnImmobilienRente GmbH einer der wenigen Anbieter auf dem Markt, die unabhängig von einem speziellen Produkt beraten. Die Gesellschafter blicken auf langjährige Erfahrungen in der Finanz- und Immobilienbranche sowie im Verbraucherschutz zurück. www.immorente.dePressekontakt:CCAW PR und TextTelefon: 040 609 4399-30immorente@ccaw-pr.deOriginal-Content von: WIR WohnImmobilienRente GmbH, übermittelt durch news aktuell