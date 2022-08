Immobilienmarktzyklen - Wo wir heute stehen und wie es weitergeht

Marktanalysten haben gezeigt, dass Immobilienmärkte wiederkehrende Zyklen durchlaufen. Im Jahr 1933 zeigte Homer Hoyt in seinem Buch "100 Years of Land Values in Chicago", wie Immobilien verschiedene Phasen durchlaufen. Gebrauchte Exemplare des Buches können immer noch bei Amazon.com erworben werden. Bei seinen Recherchen fand Hoyt heraus, dass Immobilien Zyklen von etwa 18 Jahren durchlaufen. Betrachten Sie die Boom-Bust-Zyklen des Nichtwohnungsbaus… Hier weiterlesen