Immobilienhotspot Dubai - 5 Gründe für ein Immobilieninvestment

Dubai (ots) -In unsicheren Zeiten werden attraktive und krisensichere Investments gesucht. Ein Immobilieninvestment in Dubai ist für Käufer und Verkäufer ausgesprochen attraktiv.Aus Sicht der Inhaberinnen des Immobilienunternehmens RB Homes Real Estate und unter "Real Estate Blondies" bekannten Immobilienexpertinnen in Dubai, Angelika Egoschin und Lilli Pfannenstiel, sprechen mindestens fünf Gründe für ein Investment:Top 1: Dubai ist ein Hotspot im ImmobilienmarktDubai zählt zu den zehn internationalen Spitzenmärkten für Immobilien mit der schnellsten Wachstumsrate. Möchte man in Immobilien investieren, kommt man an Dubai nicht vorbei. Höhere Ölpreisnotierungen stimulieren das Investmentsentiment in der gesamten Golfregion und damit auch die Immobiliennachfrage in Dubai. Durch die Partnerschaft mit China und deren geplanter Ausbau erhält Dubai deutliche Wachstumsimpulse für die Wirtschaft. Die strategisch gewollte Zufuhr von Kapital und Know-how sowie die daraus folgende Einwanderung von Arbeitnehmern und Investoren wird auch langfristig ein wesentlicher Impuls für den Immobilienmarkt in Dubai sein. Prognosen zufolge soll die dubaiische Wirtschaft in den kommenden Jahren von 3,8 Prozent auf 4,5 Prozent anwachsen.Top 2: Unterbewertete Immobilienpreise in DubaiIhren Ruf als Markt für Luxuskunden hatte die arabische Metropole auch im Immobilienbereich. Das hat sich geändert. Mittlerweile werden verstärkt neue Käufergruppen angesprochen, denen auch flexible Finanzierungspläne angeboten werden können. Dabei sind die Immobilienpreise in Dubai ein entscheidendes Argument. Während man in New York für eine Mio. US-Doller ca. 40 Quadratmeter bekommt, sind es in Dubai ca. 146. Bei einer Steuer auf Wohnimmobilien von sensationellen 0 % punktet der Standort mit einem hervorragenden Preis- Leistungsverhältnis.Top 3: Wertentwicklungspotenzial bei Immobilien von 40 % -50 % jährlichBei so viel Wertentwicklungspotenzial wundert es nicht, dass mit 41 % Wachstum das Verkaufsvolumen im Juni 2022 der 13-Jahres-Rekord gebrochen wurde. Immobilien in Dubai sind sehr begehrt. Doch mit Marktexpertinnen an der Seite, die ihre Kunden durch den gesamten Kaufprozess und darüber hinaus kompetent begleiten, ist der Zugang zum Immobilienmarkt gesichert.Top 4: Netto-Rendite-Erwartung liegt bei 8%Während in Deutschland die Netto-Rendite mit viel Glück zwischen 3 % oder 4 % liegt, erreichen Immobilien in Dubai durchschnittlich 8 % - also das Doppelte.Top 5: Immobilienmarkt in Dubai gilt einer der sichersten weltweitDer Immobilienmarkt in Dubai gilt als einer der transparentesten und sichersten weltweit. Die Abteilung für Grundstücksverwaltung (Dubai Land Department) hat rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen, die Anleger und Verbraucher zusätzlich schützen. Neben Sicherheit und Transparenz sind auch das Wirtschaftswachstum und die Dienstleistungs- und Lebensqualität schlagkräftige Argumente, die UHNWIs nach Dubai ziehen. Es wundert also nicht, dass die rasant wachsende Metropole schon heute der beliebteste Zweitwohnsitz Hochvermögender ist.