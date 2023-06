Immobilien in Ostdeutschland: Preise in Berlin sinken um 3 Prozent, in Landeshauptstädten um bis zu 14 Prozent

Nürnberg (ots) -Ein Vorjahresvergleich der Angebotspreise von Wohnungen in Berlin sowie ausgewählten Stadt- und Landkreisen aus Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg von immowelt zeigt:- Angebotspreise in Berlin um knapp 3 Prozent gesunken; Rückgänge im Umland noch deutlicher- Zweistellige Rückgänge in mehreren Landeshauptstädten: Schwerin (-14,6 Prozent); Erfurt (-12,5 Prozent), Dresden (-10,8 Prozent)- In allen 32 untersuchten Stadt- und Landkreisen Ostdeutschlands sinken die durchschnittlichen Kaufpreise innerhalb eines Jahres- Günstigste Eigentumswohnungen in ländlichen Regionen SachsensDer ostdeutsche Immobilienmarkt befindet sich im Wandel. Wer heute eine Wohnung in den neuen Bundesländern oder Berlin kauft, zahlt oftmals deutlich weniger als vor einem Jahr. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse von immowelt, in der die durchschnittlichen Angebotspreise von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) in 32 wichtigen Stadt- und Landkreisen Ostdeutschlands untersucht wurden. Eigentumswohnungen sind demnach in allen analysierten Kreisen günstiger als vor einem Jahr - in der Spitze beträgt der Preisrückgang sogar mehr als 14 Prozent."Der allgemeine Trend auf dem Immobilienmarkt ist auch in Berlin spürbar: Die Hauptstadt ist günstiger als vor einem Jahr, sie bleibt aber hochpreisig", sagt Felix Kusch, immowelt Country Managing Director. "In vielen anderen Städten im Osten des Landes sind die Preisrückgänge sogar noch deutlicher und auch in den ohnehin günstigen ländlichen Regionen sinkt das Preisniveau. In vielen Kreisen Ostdeutschlands ist der Immobilienkauf somit trotz erschwerter Finanzierungsbedingungen nach wie vor möglich."Minus von knapp 3 Prozent in Berlin, deutliche Einbrüche im UmlandWer eine Bestandswohnung in Berlin sucht, muss aktuell mit 5.139 Euro pro Quadratmeter rechnen - das sind 2,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Allerdings stiegen die Angebotspreise in der Hauptstadt in den ersten Monaten dieses Jahres bereits wieder leicht an, wie der immowelt Preiskompass (https://ots.de/T98XI5) zeigt. Wohneigentum in der Haupstadt schneint sich also preislich eher einzupendeln, anstatt dauerhaft günstiger zu werden. Im benachbarten Potsdam sorgt die geographische Nähe zum angespannten Berliner Immobilienmarkt ebenfalls für ein vergleichsweise hohes Preisniveau. Wohnungskäufer müssen in der brandenburgischen Landeshauptstadt mit 5.198 Euro pro Quadratmeter rechnen. Damit ist Potsdam trotz eines Rückgangs von 6,2 Prozent nach wie vor das teuerste Pflaster der Analyse.Deutlich günstiger ist Wohneigentum in den ländlichen Regionen rund um Berlin: Im nördlich der Hauptstadt gelegenen Landkreis Oberhavel (-10,4 Prozent) zahlen Käufer im Mittel 3.210 Euro pro Quadratmeter für eine Bestandswohnung. In den Landkreisen Teltow-Fläming (-8,7 Prozent), Havelland (-7,9 Prozent) und Oder-Spree (-7,7 Prozent) liegen die durchschnittlichen Angebotspreise sogar deutlich unter der 3.000-Euro-Marke.Landeshauptstädte: in der Spitze Rückgang von mehr als 14 ProzentDen stärksten prozentualen Preisrückgang aller untersuchten Kreise verzeichnet Schwerin. Eine Bestandswohnung in der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns kostet derzeit durchschnittlich 2.477 Euro pro Quadratmeter - 14,6 Porzent weniger als im Juni 2022. Auch in anderen ostdeutschen Landeshauptstädten sind die Angebotspreise von Eigentumswohnungen deutlich gesunken. So zahlen Wohnungskäufer in Dresden nach einem Rückgang von 10,8 Prozent heute 2.638 Euro. In Erfurt (-12,5 Prozent) kostet der Quadratmeter durchschnittlich knapp 3.000 Euro, in Magdeburg (-2,6 Prozent) sind es gut 2.000 Euro.In anderen ostdeutschen Großstädten sind die Preise von Eigentumswohnungen ebenfalls rückläufig. So wird eine Bestandswohnung in Leipzig derzeit für durchschnittlich 2.484 Euro pro Quadratmeter angeboten - 6,3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Denselben prozentualen Rückgang verbucht Rostock (3.943 Euro), während das Minus in Jena (3.300 Euro) sogar 8,0 Prozent beträgt. In Halle (Saale) hat sich Wohnegentum hingegen nur geringfügig vegünstigt. Nach einem Rückgang von 0,7 Prozent kostet der Quadratmeter dort aktuell 2.584 Euro.Preiswerteste Eigentumswohnungen in ländlichen Regionen SachsensDie günstigsten Bestandswohnungen der Analyse finden Käufer in den ländlichen Regionen Sachsens. So kostet Wohneigentum in den sächsischen Landkreisen Zwickau (-3,1 Prozent) und Mittelsachsen (-1,2 Prozent) durchschnittlich nur gut 1.100 Euro pro Quadratmeter. Auch in den Landkreisen Nordsachsen (-3,2 Prozent) und Leipzig (-6,6 Prozent) zahlen Wohnungskäufer im Mittel weniger als 2.000 Euro. Das gleiche gilt für den Saalekreis (-5,6 Prozent) in Sachsen-Anhalt und den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (-0,6 Prozent) in Mecklenburg-Vorpommern.Ausführliche Tabellen zu den 32 untersuchten Stadt- und Landkreisen im Osten Deutschlands stehen hier zum Download bereit. (https://ots.de/giq5ZL)Berechnungsgrundlage:Datenbasis für die Berechnung der Kaufpreise waren auf immowelt.de inserierte Angebote in 32 ausgewählten Stadt- und Landkreisen aus Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg sowie Berlin. Die mittels hedonischer Verfahren errechneten Werte geben die Quadratmeterpreise von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) zum 01.06.2022 sowie dem 01.06.2023 wieder. Es handelt sich um Angebots-, keine Abschlusspreise.Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie in unserem Pressebereich unter presse.immowelt.de .Über immowelt:immowelt ist Teil der AVIV Group, eines der größten digitalen Immobilien-Tech-Unternehmen der Welt.Die immowelt Mission ist es, künftig alle Schritte der Immobilientransaktion zu digitalisieren, um diese für alle Beteiligten so unkompliziert und einfach wie möglich zu gestalten. Die Basis hierfür bieten die reichweitenstarken immowelt Portale, die zu den führenden Immobilienplattformen in Deutschland und Österreich gehören und schon heute Eigentümer, Immobilienprofis und Suchende erfolgreich zusammenbringen. immowelt unterstützt mit datengestützten Services die unkomplizierte Suche nach einer Mietwohnung, die effektive Vermarktung einer Immobilie und maßgeschneiderte Finanzierungen der eigenen vier Wände. 