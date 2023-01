Immobilien-Aktien: Mehr Chancen oder Risiken?

Immobilien-Aktien stehen in Zeiten steigender Zinsen unter Druck. Was können Käufer und Anleger in 2023 auf dem Immobilienmarkt erwarten? Das erklärt heute ab 18 Uhr Matthias Schrade, CEO der Deutsche Fachmarkt AG im brandneuen Live-Stream von SD TALK.



Für den Großteil der Immobilien-Aktien läuft es derzeit an der Börse weiterhin richtig mies. Die Party scheint vorbei zu sein und Immobilieninvestoren ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.