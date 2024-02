Immix Biopharma Aktie: Der weitere Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Immix Biopharma liegt bei 32,88, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beträgt 74,66, was auf eine schlechte Bewertung für 25 Tage hindeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger können die Bewertung von Aktienkursen beeinflussen. Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Immix Biopharma untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Immix Biopharma in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse befindet sich der Kurs von Immix Biopharma mit 3,02 USD derzeit um -37,86 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristig schlechten Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -10,12 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Immix Biopharma festgestellt werden. Negative Themen in den sozialen Medien führen zu einer schlechten Bewertung des Sentiments. Die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede und erhält daher eine neutrale Bewertung.

Zusammenfassend erhält Immix Biopharma in Bezug auf den RSI, die Stimmung, die technische Analyse und das Sentiment die Gesamtbewertung "Schlecht".