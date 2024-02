Immix Biopharma Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Der Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den bekannten Relative Strength Index, den RSI, zurückgegriffen werden. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Immix Biopharma liegt bei 32,88, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 74,66, was für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Immix Biopharma untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien rund um Immix Biopharma angesprochen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Neutral".

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen konnte eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Immix Biopharma festgestellt werden. Eine Veränderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Aufgrund der negativen Auffälligkeiten bei Immix Biopharma wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke oder die Veränderung der Beitragsanzahl konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Immix Biopharma daher in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Technische Analyse: Der Kurs von Immix Biopharma liegt aktuell bei 3,02 USD und ist damit inzwischen um -37,86 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -10,12 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.