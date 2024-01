Immix Biopharma Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral. Es gab keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings wurde in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Immix Biopharma diskutiert. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen der letzten 30 Tage wurde festgestellt, dass die Anleger nicht wesentlich mehr oder weniger über das Unternehmen diskutierten als üblich. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung und die Immix Biopharma-Aktie erhält ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Immix Biopharma-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert beträgt derzeit 3,1 USD, was einen deutlichen Unterschied von +99,35 Prozent zum letzten Schlusskurs (6,18 USD) bedeutet. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,24 USD) liegt mit einem Unterschied von +17,94 Prozent über dem letzten Schlusskurs, weshalb auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Immix Biopharma-Aktie also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 45,08 Punkten, was bedeutet, dass die Immix Biopharma-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 43,98), wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird die Immix Biopharma-Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment und einer "Gut"-Bewertung für die technische Analyse eingeschätzt.

