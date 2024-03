Immix Biopharma Aktie: Lieber erstmal halten!

Die technische Analyse der Immix Biopharma zeigt derzeit ein "Schlecht"-Rating, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,49 USD, während der Aktienkurs bei 2,94 USD um -15,76 Prozent über diesem Trendsignal liegt. In ähnlicher Weise ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 3,48 USD basierend auf den vergangenen 50 Tagen, was einer Abweichung des Aktienkurses um -15,52 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Immix Biopharma festgestellt werden konnte. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Immix Biopharma daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Immix Biopharma führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral". Der RSI liegt bei 35,58, was eine neutrale Einstufung bedeutet, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 50,7 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Damit ist die Gesamteinschätzung des RSI ebenfalls "Neutral".