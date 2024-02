Immix Biopharma Aktie: Finger weg?

Das Anleger-Sentiment und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu bewerten. Die Anzahl der Diskussionen über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung liefern ein gutes Bild über die langfristige Stimmungslage. Dies wurde auch bei der Aktie von Immix Biopharma untersucht. Die Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Immix Biopharma weist kaum Änderungen auf und entspricht somit einem "Neutral"-Rating. Insgesamt wird der Aktie von Immix Biopharma bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Immix Biopharma-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein ähnliches Bild und führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Immix Biopharma-Aktie für die charttechnische Entwicklung somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Immix Biopharma-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine überkaufte Situation, wodurch die Bewertung der Aktie auf dieser Basis zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Immix Biopharma.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen überwog die positive Kommunikation, während an fünf Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion weder über positiven noch über negativen Themen geprägt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung für die Aktie von Immix Biopharma.

