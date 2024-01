Immix Biopharma Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die technische Analyse der Immix Biopharma-Aktie zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 2,93 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 6,92 USD liegt (Unterschied +136,18 Prozent), was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs von 4,78 USD ebenfalls über dem Durchschnitt liegt (+44,77 Prozent Abweichung).

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Immix Biopharma fällt jedoch negativ aus, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien. Obwohl in den vergangenen Tagen weder positiv noch negativ stark diskutiert wurde, fällt die Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments daher negativ aus.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Immix Biopharma auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den vergangenen vier Wochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Immix Biopharma-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments, des RSI und des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien.