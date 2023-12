Immix Biopharma Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index: Ein bekanntes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines bestimmten Zeitraums, beispielsweise 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Werte dazwischen werden als neutral eingestuft. Der RSI von Immix Biopharma liegt bei 32,17, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 33,33 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Technische Analyse: Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Immix Biopharma derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,73 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (6,62 USD) um +142,49 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 4,2 USD, was einer Abweichung von +57,62 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Bewertung von "Gut".

Anleger: Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt ein überwiegend positives Stimmungsbild gegenüber Immix Biopharma in den letzten Tagen. Von insgesamt zwölf Tagen waren acht positiv, vier negativ und zwei Tage zeigten keine eindeutige Richtung. Auch die jüngsten Unternehmensnachrichten der letzten ein bis zwei Tage waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird Immix Biopharma daher positiv bewertet.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen war keine klare Veränderung in der Kommunikation über Immix Biopharma in den sozialen Medien erkennbar. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Immix Biopharma wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.