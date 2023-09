Immer mehr Bewerber verwenden KI für Anschreiben

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Immer mehr Bewerber verwenden künstliche Intelligenz (KI) für Bewerbungsanschreiben. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des IT-Unternehmens Softgarden, über die der "Spiegel" berichtet. Demnach haben 19 Prozent der Befragten schon KI beim Verfassen einer Bewerbung eingesetzt, knapp 42 Prozent können es sich vorstellen.

Nur rund ein Drittel der Befragten erachtet das für Betrug. Vier Monate zuvor lag der Anteil der KI-Anwender um mehr als sechs Prozentpunkte niedriger. Die Entwicklung habe gravierende Auswirkungen auf die Bewerbungspraxis, glaubt Softgarden-Geschäftsführer Kirill Mankovski: "In absehbarer Zeit gibt das Anschreiben keinerlei Auskunft mehr über Motive oder Persönlichkeiten, sondern nur über den Stand beim KI-Know-how von Jobsuchenden." Das wirke sich gerade bei Jobs mit akademischem Hintergrund aus, wo aktuell sogar schon 23,6 Prozent KI fürs Anschreiben nutzen. Mankovski empfiehlt Arbeitgebern daher, auf das Anschreiben komplett zu verzichten. Einige sind diesen Schritt bereits ohne KI gegangen. So kündigte die Deutsche Bahn bereits 2018 an, Bewerbungen ohne den ausformulierten Brief anzunehmen, wenn es um Ausbildungsplätze geht. An der aktuellen Umfrage nahmen knapp 2.700 Menschen teil, die gerade ihre Bewerbung online eingereicht hatten.

