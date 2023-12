ImmaticsV Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Immatics betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 11,96 Punkte, was bedeutet, dass Immatics momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass Immatics auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Immatics mit 9,11 EUR nun +10,16 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -0,65 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Immatics haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für diese Stufe daher ein "Schlecht" für Immatics.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Immatics beschäftigt hat. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".