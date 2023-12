Imint Image Intelligence Ab im Check!

Imint Image Intelligence wird derzeit als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 17,14 liegt, was einem Abstand von 76 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 70,12 entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software).

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Imint Image Intelligence weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 7-Tage-Basis beträgt der RSI 34,48 Punkte, während er auf 25-Tage-Basis bei 42,18 liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Imint Image Intelligence. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet, da weder besonders positive noch negative Diskussionen zu verzeichnen waren.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Messung der Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut".

Insgesamt lässt sich sagen, dass Imint Image Intelligence auf fundamentaler Basis als unterbewertet angesehen wird, während sowohl der RSI als auch das Anleger-Sentiment zu einer "Neutral" bis "Gut"-Einstufung führen.