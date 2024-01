Imint Image Intelligence Ab Aktie: Das macht sprachlos!

Die Diskussionen rund um Imint Image Intelligence auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen haben sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft, während überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Imint Image Intelligence bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die aktuelle Dividendenrendite für Imint Image Intelligence beträgt 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Imint Image Intelligence festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Daher erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI bei 48,93 Punkten, was bedeutet, dass die Imint Image Intelligence-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, weshalb sie für beide RSI-Werte eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Zusammenfassend erhält Imint Image Intelligence in allen analysierten Punkten eine "Neutral"-Bewertung.