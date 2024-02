Imint Image Intelligence Ab Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Vidhance ist insgesamt sehr positiv. Dies geht aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen hervor, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Dabei wurde festgestellt, dass in den vergangenen Tagen besonders positive Themen im Fokus der Diskussionen standen, was dazu führt, dass die allgemeine Einschätzung der Aktie als "Gut" betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes ergibt sich folgendes Bild: In den letzten Monaten gab es keine bedeutende Veränderung der Anlegerstimmung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat unauffällig, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Vidhance-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vidhance-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,2 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,974 EUR deutlich darunter liegt (-18,83 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 0,95 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (+2,53 Prozent). Auf kurzfristigerer Basis ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Vidhance-Aktie in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vidhance bei 17,14 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt (Software) von 72,91. Somit wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da sie unterbewertet ist.