Imerys Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Imerys als Neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 61,81 und der RSI25 liegt bei 39,12, was beide zu einer Neutral-Einstufung führt. Dies ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD200) mit 30,91 EUR bewertet, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 27,52 EUR liegt, was einer Abweichung von -10,97 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 26,22 EUR, was einer Abweichung von +4,96 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus die Bewertung "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Imerys-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,18 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche im Durchschnitt keine Veränderung verzeichneten, was einer Outperformance von +25,18 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufwies, liegt Imerys um 25,18 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktienkurse kann neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Meinung der Anleger bewertet werden. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Imerys auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Imerys in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Imerys-Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.