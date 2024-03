Imerys Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Imerys":

Die Dividendenrendite von Imerys liegt derzeit bei 3,03 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Kommentare über Imerys in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer roten Stimmung unter den Marktteilnehmern führte. Aufgrund dessen hat die Aktie von Imerys eine "Schlecht"-Bewertung erhalten. Die Aktie erhielt auch eine gesteigerte Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, was zu einem "Gut"-Rating führte. Insgesamt hat die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating erhalten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Imerys-Aktie liegt in den letzten 7 Tagen bei 45, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 55,46 und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

In Bezug auf die technische Analyse hat Imerys sowohl auf der kurzfristigen als auch auf der längerfristigen Basis einen "Neutral"-Rating erhalten. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 29,41 EUR und der 50-Tage-Durchschnitt bei 29,67 EUR, was zu den "Neutral"-Bewertungen führt.

Insgesamt erhält Imerys daher auf Basis der Dividendenrendite, des Sentiments, des RSI und der technischen Analyse ein "Gut"-Rating für die Dividendenpolitik, jedoch ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf das Sentiment und ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI und der technischen Analyse.