Imerys Aktie: Top Rendite trotz Herausforderungen in der Branche

Mit einer Dividendenausschüttung von 3,81 % weist das Imerys-Unternehmen im Vergleich zum Durchschnitt der Baustoffbranche mit 3,31 % eine geringere Dividendenrendite auf, die sich über einen Unterschied von 13,12 Prozentpunkten erstreckt.

Imerys Aktie: Eine Chart-Analyse

Im Moment befindet sich die Imerys-Aktie in einer interessanten Situation. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 200 Tage (GD200) verläuft bei 35,47, was der Aktie eine Bewertung von “Gut” einbringt. Trotz eines Schlusskurses von 38,96 EUR im Handel und einem positiven Abstand von +9,85 Prozent zur GD200-Linie ist das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage anders. Der GD50 zeigt aktuell einen Wert von 40,08 an und markiert somit eine Differenz von -2,8 für die Imerys-Aktie und signalisiert Neutralität.

