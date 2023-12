Imdex Aktie: So schnell kann es gehen

Bewertung der Imdex-Aktie: Neutral bis Schlecht

Gemäß des Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie der Imdex derzeit als Neutral eingestuft. Der RSI misst die Stärke der Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Imdex-Aktie beträgt der RSI7-Wert 50,82 und der RSI25-Wert 41,15, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der technischen Analyse, die den Trend eines Wertpapiers bewertet, zeigt sich ebenfalls ein gemischtes Bild. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,85 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 1,87 AUD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 1,66 AUD, aber der letzte Schlusskurs liegt darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Imdex-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Auch die Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für die Imdex-Aktie in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Imdex-Aktie, die von Neutral bis Schlecht reicht.