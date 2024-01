Imdex Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Bewertung von Aktienkursen beruht nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Imdex untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Meinungen überwiegend negativ waren. Zusätzlich wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Imdex in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da es keine signifikanten Unterschiede in der Stimmung oder in der Anzahl der Beiträge gab, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Imdex-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,82 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,74 AUD liegt, was einer Abweichung von -4,4 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft.

Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (1,79 AUD) zeigt nur eine geringe Abweichung vom letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Imdex liegt bei 85,71, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 61,38 und wird daher als "Neutral" eingeschätzt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Imdex-Aktie.