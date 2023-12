Imcd Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "IMCD Group":

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Imcd-Aktie eine Rendite von 92,19 Prozent erzielt, was mehr als 92 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" verzeichnete hingegen nur eine mittlere Rendite von 0 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier übertrifft Imcd mit einer Rendite von 92,19 Prozent deutlich den Branchendurchschnitt. Diese starke Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Imcd liegt bei 22, was im Vergleich zum Branchenwert von 0 als neutral bewertet wird. Aus fundamentaler Sicht ist die Imcd-Aktie weder unter- noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Imcd-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 132,7 EUR lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 154,4 EUR, was einer Differenz von +16,35 Prozent entspricht. Daher wird die Imcd-Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 128,33 EUR liegt der letzte Schlusskurs mit +20,31 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Imcd-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Imcd mit 0,62 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent für die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren". Daher wird die Dividendenpolitik der Imcd-Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.