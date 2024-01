Imcd Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Shenzhen Investment":

Imcd, ein Unternehmen aus dem Bereich Handelsunternehmen und Distributoren, schüttet eine Dividendenrendite von 0,62 % aus, was 0,62 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer neutralen Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Imcd-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 133,18 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 150,6 EUR weicht um +13,08 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (138 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (+9,13 Prozent) und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Imcd-Aktie also eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich erzielte Imcd in den letzten 12 Monaten eine Performance von 92,19 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt eine Performance von 0 Prozent aufwiesen. Dies bedeutet eine Outperformance von +92,19 Prozent für Imcd. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance von Imcd um 92,19 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Imcd ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,85 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.