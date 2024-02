Imcd Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "IMCD Group":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu beurteilen. Im Falle von Imcd beträgt das aktuelle KGV 22, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Dies deutet darauf hin, dass Imcd weder unterbewertet noch überbewertet ist, und die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass Imcd auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 133,46 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 141,65 EUR liegt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 146,39 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Imcd eine Dividendenrendite von 0,62 % auf, was 0,62 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt. Die möglichen Mehrgewinne führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Imcd weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Insgesamt wird Imcd auf Basis der verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.