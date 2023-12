Imcd Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "IMCD Group":

Aktieninvestoren, die sich für Imcd entscheiden, können von einer Dividendenrendite von 0,62 % profitieren, was einem Mehrertrag von 0,62 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Handelsunternehmen und Distributoren entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Imcd-Aktie bei 157 EUR liegt, was einer Differenz von +17,31 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Für die kurzfristige Einschätzung wird dies als "Gut" bewertet. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Differenz zum GD200 +18,04 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und in den letzten zwei Wochen wurde über Imcd besonders positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen grün, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An einem Tag waren die Anleger überwiegend neutral eingestellt. Auch während der letzten Tage dominierten vor allem positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Industrie-Sektor liegt die Rendite von Imcd mit 92,19 Prozent mehr als 92 Prozent über dem Branchendurchschnitt für Handelsunternehmen und Distributoren, der bei 0 Prozent liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einer positiven Bewertung der Aktie in dieser Kategorie.