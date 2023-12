Imax China Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Weitere Suchergebnisse zu "IMAX":

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Faktoren, um die Meinung von Investoren und Nutzern im Internet zu erfassen. Wir haben uns die Aktie von Imax China genauer angesehen und festgestellt, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Imax China hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Imax China liegt bei 32,43, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls an, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine neutrale Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Imax China ist insgesamt eher neutral. In den Diskussionsforen und sozialen Medien der vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In technischer Hinsicht ist die Imax China aktuell -5,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -13,57 Prozent liegt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie von Imax China eine neutrale und eher negative Einschätzung sowohl aus Sicht der Anleger-Stimmung als auch der technischen Analyse.