Imax China Aktie: Lieber erstmal abwarten!

In den vergangenen vier Wochen wurden bei Imax China keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 30, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, weshalb ein "Gut"-Rating vergeben wird. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt ein "Schlecht"-Rating, während der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien zu Imax China war überwiegend positiv, weshalb die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft wird.