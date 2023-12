Imax China Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "IMAX":

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Der RSI der Imax China liegt bei 67,35, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 58, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Imax China verläuft aktuell bei 7,87 HKD, was die Aktie negativ bewertet. Der GD50, der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, liegt bei 7,1 HKD, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als neutral eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Imax China, was zu einer guten Einschätzung führt. Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt jedoch eine stabile neutrale Bewertung, da es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen gab.

Insgesamt wird die Aktie daher von der Redaktion als neutral bewertet.