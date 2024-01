Imax China Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "IMAX":

Die Bewertung einer Aktie umfasst nicht nur harte Fakten, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. Im Falle von Imax China zeigt die Diskussionsintensität im Netz eine übliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.

In den letzten zwei Wochen wurden Imax China von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Imax China-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,81 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,24 HKD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (7,07 HKD), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Imax China führt zu einer "Neutral"-Einstufung aufgrund eines Niveaus von 36,54 und RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 40,52 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung als "Neutral".