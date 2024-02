Imax Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "IMAX":

Die Imax-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 14,06 USD gehandelt, was einer Abweichung von -5,51 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die letzten 200 Tage betrachtet, wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -19,43 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch sowohl für den kurzfristigen als auch den langfristigen Zeitraum insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Analysten haben die Imax-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 3 positiven, 1 neutralen und 1 negativen Bewertung versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 22,6 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 60,74 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Imax ist insgesamt besonders negativ, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Obwohl in den letzten Tagen positive Themen im Mittelpunkt standen, wird die Gesamtstimmung als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.