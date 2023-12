Imax Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Weitere Suchergebnisse zu "IMAX":

Die technische Analyse von Imax zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 18,18 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 14,86 USD beträgt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -18,26 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 16,82 USD, was zu einem Abstand von -11,65 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Imax liegt bei 83,54 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt hingegen weder eine Überkauf- noch Überverkauf-Situation an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Imax daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Einschätzungen von Analysten für Imax in den letzten 12 Monaten zeigen 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Rating. Langfristig erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating. Die aktuelle Kursentwicklung von 14,86 USD wird von den Analysten positiv bewertet, mit einer erwarteten Entwicklung von 52,09 Prozent und einem mittleren Kursziel von 22,6 USD. Insgesamt wird die Bewertung durch institutionelle Analysten daher als "Gut" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Imax haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.