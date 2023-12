Imax Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "IMAX":

Die Imax-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 18,23 USD erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 14,9 USD, was einem Unterschied von -18,27 Prozent entspricht. Aufgrund der Abweichung vom Durchschnitt erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 17,07 USD liegt mit einem Unterschied von -12,71 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine negative Stimmung und Einschätzung in Bezug auf Imax hin. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, was zu einer eindeutigen "Schlecht"-Einstufung des Unternehmens führt.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 89,84 eine "Schlecht"-Einstufung an. Der RSI25, der die Kursbewegungen der letzten 25 Tage berücksichtigt, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt führt die technische Analyse somit zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Analysten geben eine insgesamt neutrale Einschätzung ab, wobei das durchschnittliche Kursziel für Imax bei 22,6 USD liegt. Dies würde einer Entwicklung um 51,68 Prozent entsprechen und wird daher als "Gut" bewertet. Die Gesamteinschätzung der Analysten führt daher zu einer Einstufung von "Gut".

Insgesamt zeigt die technische Analyse, die Anlegerstimmung und die Analystenmeinungen eine überwiegend negative Tendenz für die Imax-Aktie, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.