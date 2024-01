Imax Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "IMAX":

Die Analyse von Imax zeigt interessante Entwicklungen in Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso ist die Stimmungsänderung negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Imax-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der kurzfristige 7-Tage-RSI als auch der etwas längerfristige 25-Tage-RSI führen zu diesem Ergebnis.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Imax überwiegend negativ diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Analysten bewerten die Imax-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Aufwärtspotential von 53,95 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Insgesamt erhält Imax gemäß dieser Analyse eine "Gut"-Bewertung.