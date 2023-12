Imara Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

In den vergangenen zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 1 Bewertung für die Enliven Therapeutics-Aktie abgegeben. Diese eine Bewertung war "Gut", während es keine neutralen oder negativen Bewertungen gab. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Enliven Therapeutics-Aktie. Es wurden keine neuen Analystenupdates zu Enliven Therapeutics im letzten Monat veröffentlicht, was das Gesamtrating bestätigt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Enliven Therapeutics liegt derzeit bei 44,03 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,17 Punkten, was ebenfalls auf eine neutrale Position hinweist. Insgesamt erhält die Enliven Therapeutics-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Es gab keine signifikante Veränderung in der Häufigkeit von Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält die Enliven Therapeutics-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

In den letzten zwei Wochen wurde die Enliven Therapeutics-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien als überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung und Themen rund um den Wert waren ebenfalls negativ. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigen die Bewertungen und Stimmungsindikatoren, dass die Enliven Therapeutics-Aktie derzeit mit einem "Gut"-Rating bewertet wird, während die Anleger-Stimmung und das Stimmungsbild in den sozialen Medien eher negativ sind.