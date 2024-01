Imagion Biosystems Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Imagion Biosystems Ltd":

Die Anlegerstimmung für Imagion Biosystems wird als neutral eingestuft, basierend auf einer Analyse der Diskussion in den sozialen Medien. In den letzten Tagen waren die Marktteilnehmer grundsätzlich neutral eingestellt, mit insgesamt einem positiven und vier negativen Tagen. An neun Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Daher erhält Imagion Biosystems eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Imagion Biosystems-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,57 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,355 AUD) liegt deutlich darunter (-37,72 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,41 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-13,41 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Imagion Biosystems-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Imagion Biosystems konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut" führt. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde keine signifikante Veränderung festgestellt. Insgesamt erhält Imagion Biosystems daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) für Imagion Biosystems liegt bei 46,67, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25 für die Imagion Biosystems bewegt sich bei 58, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.