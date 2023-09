Imagine Live Innovation Days: Neue Cloud-RAN-F&E-Abteilung startet in Aachen

Düsseldorf (ots) -- Die Ericsson Imagine Live Innovation Days am 26. und 27. September legen den Schwerpunkt auf das hauseigene Open-RAN-Produktportfolio Cloud RAN und nachhaltige Mobilfunktechnik.- Pünktlich zum Event ist die Gründung einer neuen Cloud-RAN-Abteilung im Ericsson Forschungs- und Entwicklungsstandort (F&E) Eurolab abgeschlossen.- Neben Branchenexperten wie Telefónica Deutschland Chief Technology & Information Officer Mallik Rao wird auch Digitalisierungsexperte und Buchautor Christoph Keese bei der Innovationsmesse zu Gast sein.5G, 6G und Cloud RAN - Am 26. und 27. September 2023 öffnet Ericsson in Herzogenrath bei Aachen seine Türen zum zwölften Mal für die Imagine Live Innovation Days (https://events.foryou.ericsson.com/eurolab-innovation-day-2023-registration) . Die Hausmesse des Forschungs- und Entwicklungsstandorts (F&E) Eurolab findet jährlich statt und bietet eine Plattform für den direkten Austausch zwischen Ericsson-Expert:innen und Kunden. Im Fokus stehen die neuesten Trends und Entwicklungen im Markt und Live-Demos innovativer Lösungen und Produkte. In diesem Jahr liegen die thematischen Schwerpunkte auf dem hauseigenen Open-RAN-Produktportfolio Cloud RAN und nachhaltiger Mobilfunktechnik. Pünktlich zum Event ist die Gründung einer neuen Cloud-RAN-Abteilung im Ericsson Forschungs- und Entwicklungsstandort Eurolab abgeschlossen.Das Ericsson Produktportfolio Cloud RAN basiert auf den Grundsätzen und der Architektur von Open RAN. Da es neben Produktentwicklung und Vermarktung auch fortlaufend Grundlagenforschung rund um Netzarchitektur und Standardisierung braucht, beschäftigen sich auch Expert:innen-Teams weltweit entsprechend mit diesen Themen. Neben Kanada, Irland und Schweden findet die Forschungsarbeit nun auch in Deutschland statt - genauer gesagt in Herzogenrath bei Aachen. Die Cloud RAN Solutions Unit trägt maßgeblich zur Weiterentwicklung der Produkt- und Standardspezifikationen bei."Das Eurolab in Aachen gehört bereits heute zu den wichtigsten Entwicklungszentren von Ericsson zu den Themen 6G und Cloud RAN und das Team hier hat bereits seit 2G erfolgreich an allen wichtigen Mobilfunkstandards mitgearbeitet", sagt Daniel Leimbach, Head of Customer Unit Western Europe und Geschäftsführer von Ericsson Deutschland. "Dass diese wichtige neue Forschungseinheit hier im Eurolab aufgebaut wird, zeigt dessen entscheidende Rolle in Ericssons Entwicklungs-Ökosystem und wird diese weiter stärken. Das sind gute Nachrichten für Ericsson in Deutschland und auch für Deutschland insgesamt als Forschungs- und Entwicklungsstandort im strategisch wichtigen Mobilfunkbereich."Neben Ericsson-Expert:innen gehören zu den wichtigsten Gastsprechern auf den Imagine Live Innovation Days Chief Technology & Information Officer bei Telefónica, Mallik Rao, am ersten Event-Tag und Digitalisierungsexperte und Buchautor Christoph Keese am zweiten Event-Tag. Neben dem Thema Cloud RAN stehen folgende Themenfelder im Mittelpunkt der Tage:- Applications and Services Monetization / Revenue Growth driven by 5G- Sustainability and Automation- Technology EvolutionUmfangreiches Presseprogramm am 26. SeptemberFür Medienvertreter bietet Ericsson am ersten Veranstaltungstag zusätzlich ein maßgeschneidertes Rahmenprogramm. Am 26. September um 9:30 Uhr beginnt das Event mit dem Opening und der Keynote von Mallik Rao. Um 11 Uhr startet der Presse-Roundtable mit Ericsson-Vertretern. Daniel Leimbach, Geschäftsführer Ericsson Deutschland, und Jan-Peter Meyer-Kahlen, Leiter des Eurolabs Aachen, informieren hier über alles Wissenswerte zur neuen Cloud RAN Solutions Unit und Hintergründe zu Ericsson in Deutschland sowie dem Eurolab. Darüber hinaus wird Gabriele Mohsler, Vice President Patent Development und verantwortlich für das globale Patentsystem bei Ericsson, Einblicke in das Zusammenspiel zwischen Patentlizenzeinahmen und Forschungsinvestitionen geben.Im Anschluss an den circa 45-minütigen Roundtable findet ein geführter Rundgang statt, in dem die Highlights der ausgestellten Demos und Produkte ausführlicher erläutert werden.Für zusätzliche Interviews und Hintergrundgespräche im Nachgang stehen neben Daniel Leimbach auch Jan-Peter Meyer-Kahlen sowie Gabriele Mohsler gerne zur Verfügung. Bei Interesse an einem Interview wenden Sie sich bitte direkt an die Ericsson Pressestelle.Über EricssonEricsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Kommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale in Stockholm, Schweden. Kerngeschäft ist das Ausrüsten von Mobilfunknetzen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst unter anderem die Geschäftsbereiche Networks; Cloud Software and Services sowie Enterprise Wireless Solutions and Technologies & New Businesses. Die Innovationsinvestitionen von Ericsson haben den Nutzen des Mobilfunks für Milliarden Menschen weltweit nutzbar gemacht. Das Unternehmen hilft seinen Kunden dabei, die Digitalisierung voranzutreiben, die Effizienz zu steigern und neue Einnahmequellen zu erschließen.Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 101.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180 Ländern zusammen. 2021 erwirtschaftete Ericsson einen Nettoumsatz von 232,3 Milliarden SEK. Ericsson ist an der NASDAQ in Stockholm und New York gelistet.Ericsson ist an einem Großteil aller kommerziell eingeführten 5G-Livenetze beteiligt. Zu den 130 durch Ericsson unterstützten 5G-Livenetzen weltweit zählen unter anderem auch Netze in Deutschland und der Schweiz. www.ericsson.com/5GIn Deutschland beschäftigt Ericsson rund 2.700 Mitarbeitende an 12 Standorten - darunter rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz ist Düsseldorf.